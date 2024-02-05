إزالة 5 حالات للتعدي على أملاك الدولة بدمياط

صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط استمرار حملات الموجة ال٢٢ لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتى بدأت مطلع الاسبوع الماضى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدى لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

لافتة الى أن حملات اليوم نجحت في إزالة عدد ٥ حالات تعدِ بمساحة ١١٢ فدان تابعة لولاية حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية بدمياط وذلك لمزارع سمكية لم يتم سداد المستحقات للجهاز.

وأضافت محافظ دمياط وصول عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق الموجة ١٢٧ حالة تعدى على أملاك الدولة باجمالى مساحة ١١٢فدان و ١٠٣٥٠.٥ متر مربع وأكدت أن هناك توجيهات مشددة على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية لهذه المنظومة والتصدى الحاسم لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.