نقيب الفلاحين: فبراير شهر البشاير..طن الفاصوليا انخفض الي 80 الف جنيه

صرح حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان كافة اسعار البقوليات انخفضت انخفاض كبير بعد انهيار اسعار الدولار في السوق السوداء فانخفض طن الفاصوليا بعدما تخطي ال 100 الف جنيه الي 80 الف جنيه مما يؤكد ان الاستغلال كان السبب الاساسي في إرتفاع الاسعار

اضاف ابو صدام للوفد ان كل اسعار السلع في طريقها للانخفاض ليكون ذلك درس قاسي لكل المحتكرين والمستغلين وسعادة لقلوب المستهلكين

واضاف عبدالرحمن أن الفاصوليا من البقوليات الحساسه واكثر المحاصيل إصابة بالامراض الفطريه وتنمو عادة في الأجواء الدافئه ولذا يفضل عدم زراعة الفاصوليا مكان الفاصوليا الا بعد 3 سنوات علي الاقل للوقاية من الامراض الفطريه وكذلك فإن الفاصوليا حساسه للملوحه وحساسه للكالسيوم ولذا لا تزرع في التربه الجيريه وتحتاج الي اراضي خصبه قليلة الملوحه

واشار ابوصدام ان الفاصوليا تزرع في عروتين عروه صيفي في شهري فبراير ومارس وتحصد في شهر مايو وعروه خريفيه تزرع في أغسطس وسبتمبر وتحصد في نوفمبر وتحصد الفاصوليا اما خضراء بعد 55 يوم او ناشفه بعد 90 يوم ويمكن زراعتها تحت الاغطيه البلاستيكيه في شهري اكتوبر ونوفمبر ومن أنواعها نبراسكا وجيزه 3 واكزبرا وبرونكو ونزرع منها بمصر نحو 70 الف فدان ونصدر أكثر من 12 الف طن كل عام وينتج فدان الفاصوليا نحو 4 طن قرون خضراء ونحوطن فاصوليا في حالة حصادها ناشفه

واكد عبدالرحمن انه يتوقع المزيد من انخفاض اسعار الخضروات والبقوليات واللحوم خلال الأيام القليله القادمه بعد الجهود الحكوميه الكبيره التي اتخذت للسيطره علي الاسواق وخفض اسعار الدولار في السوق الحر واتجاه التجار للتخلص من مخزونهم بالبيع خوفا من انهيار الاسعار مع وعي المواطنين الذين اتجهوا لترشيد استهلاكهم وزيادة الثقه في الإجراءات الحكوميه