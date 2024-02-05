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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يقرر إقامة حفل تكريم وتأبين للعامري فاروق

بوابة الوفد الإلكترونية

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه اليوم الاثنين تكريم وتأبين فقيد الأهلي والرياضة المصرية العامري فاروق، نائب رئيس النادي، وزير الرياضة الأسبق، الذي وافته المنية يوم 26 يناير الماضي. 

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يأتي هذا القرار تقديرًا من مجلس الإدارة لما قدمه الفقيد لوطنه وللنادي وللرياضة المصرية، وعرفانًا بحجم إخلاصه وعطائه على مدى سنوات طويلة. 

وحرص المجلس في بداية اجتماعه اليوم على الوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على روح العامري فاروق.

وأشاد الخطيب بالدور الكبير للفقيد، الذي كان نموذجًا للمسئولية والحرص على مصلحة وطنه وخدمة ناديه.

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