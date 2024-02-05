موديست يُسجل ثنائية فوز الأهلي على سموحة وديًا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز على نظيره سموحة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب التتش ضمن استعدادات الأحمر لمواجهة شباب بلوذداد الجزائري بدوري ابطال افريقيا.

سجل ثنائية الأهلي الفرنسي انطوني موديست ليمنح المارد الأحمر الفوز أمام سموحة ودياً.

ولعب الأهلي بتشكيل أمام سموحة كالتالى:

تشكيل مباراة الأهلي في ودية سموحه

في حراسة المرمى: مصطفي شوبير

في خط الدفاع: اكرم توفيق ، رامي ربيعه ، معتز محمد ،علي معلول

في خط الوسط: مصطفي أبو الخير ، عمرو الرسولية، محمد مجدي افشه

في الهجوم: رضا سليم ، حسين الشحات، أنتوني موديست