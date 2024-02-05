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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام برينتفورد في الدوري الانجليزي

إيرلينج هالاند
إيرلينج هالاند

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي التشكيل الأساسي لمواجهة مضيفه برينتفورد مساء اليوم الإثنين وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

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ويخوض المان سيتي المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ووكر، دياز، أكي، جفاريدول.

خط الوسط: رودري، دي بروين.

فيل فودين، جوليان ألفاريز، سيلفا.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ليفربول المتصدر صاحب الـ51 نقطة.

وكان مانشستر سيتي  حقق فوزًا كبيرًا على بيرنلي بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الاتحاد ضمن الجولة الماضية من البريميرليج.

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