انطلاق مسابقة الشطرنج الفردي في جامعة عين شمس 

انطلقت مسابقة الشطرنج الفردي في جامعة عين شمس في المدينة الجامعية، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

وتعقد إدارة النشاط الاجتماعي باتحاد طلاب جامعة عين شمس مسابقة الشطرنج فردي خلال الفترة من الرابع وحتى الثامن من فبراير الجاري بالمدينة الجامعية.

عدد المشاركين في بطولة الشطرنج في جامعة عين شمس

بطولة الشطرنج في جامعة عين شمس

ويبلغ عدد إجمالي طلاب جامعة عين شمس المشاركين في البطولة 85 طالب و15 طالبة من كليات الجامعة.

ويأتي تحكيم بطولة الشطرنج الفردي من خلال حكام دوليين من الاتحاد المصري للشطرنج.

وتُقام بطولة الشطرنج في جامعة عين شمس تحت الإشراف إداري لإبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم وإشراف تنفيذي، وطارق أحمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، وسالم احمد سالم القائم بعمل مدير إدارة النشاط الاجتماعي.

جامعة عين شمس تقيم مهرجان الأسر الطلابية

وتقيم لجنة الأسر الطلابية العليا باتحاد طلاب جامعة عين شمس مهرجان الأسر الطلابية خلال النصف الثاني من العام الدراسي 2023-2024

ياتي ذلك من رؤية جامعة عين شمس للدور التوعوي التثقيفي الذي تستهدفه لإحياء الانشطة الطلابية المختلفة وتدعيم العلاقات بين الطلاب من مختلف الكليات ابتداء من يوم الاحد الموافق 18 فبراير 2024 حتى يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024 تحت الإشراف التنفيذي لطارق أحمد القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.