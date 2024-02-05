مركز ريادة الأعمال بجامعة عين شمس يطلق معسكر التدريب الشتوي

أطلق مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس (ASU-iHub) معسكر التدريب الشتوي تحت عنوان

."Sustainable Innovation and Industry 4.0"

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. وإشراف الدكتور عادل الصباغ المدير العام لمركز الابتكار، والدكتور وئام محمود المدير التنفيذي لمركز الابتكار وريادة الاعمال بالجامعة والدكتور إسلام عدلى مدير النشاط الطلابى ASU-iClub

مدة برنامج معسكر التدريب الشتوي

ويعتبر معسكر التدريب الشتوي أحد أنشطة برنامج ISI4Egypt وهو برنامج مدته ثلاث سنوات بين مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس ومركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة برلين التقنية.

ويهدف معسكر التدريب الشتوي الذي انطلق يوم الأثنين 29 يناير ويستمر حتى 9 فبراير 2024 إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتزويد المشاركين بالمهارات التي تتطلبها الصناعة المصرية وتعزيز الحوار بين الثقافات حيث يجمع المعسكر طلاب من كلا البلدين مصر وألمانيا من خلال تقديم موضوعات تعليمية في مجال الابتكار والاستدامة وإدارة الابتكار والملكية الفكرية وغيرها من الموضوعات ذات الصلة المتعلقة بالصناعة 4.0 من خلال العمل على حالات ابتكار واقعية Business Case التي تتناول قضايا الاستدامة من منظور شامل وعملي بدعم من شركاء المشروع والصناعة.

ويقدم معسكر التدريب الشتوي مزيج من المحاضرات من مدربين مختلفي الخبرات والعمل الجماعي ضمن فرق وجلسات التوجيه والزيارات الميدانية بحيث يعد برنامجًا كاملا ومتنوعًا.

ويتناول معسكر التدريب الشتوي مجموعة من التدريبات مثل أساسيات التفكير التصميمي - مقدمة عن الصناعه في الجيل الرابع 0.4 - الاستدامة - أساسيات التسويق والمالية – نموذج العمل الأولي.



واستهدف معسكر التدريب الشتوي خريجي جامعة عين شمس ما بين عامي 2020 و 2023 وطلاب السنة الأخيرة وسيقوم كل فريق في نهاية المعسكر بتقديم عرض لمشكلة حقيقية والحل المقترح لمعالجتها.