هندسة عين شمس الثالث عالميًا في التقييم التقني لإنتاج الهيدروجين الأخضر

شارك فريق من كلية الهندسة جامعة عين شمس بقسم هندسة القوى الميكانيكية في المسابقة العالمية المقدمة من MathWorks

( The 2023 Sustainability and Renewable Energy Challenge من ضمن 16 تحدي في تحديّات الاستدامة والطاقة المتجددة.

ضم فريق كلية الهندسة جامعة عين شمس الطلاب محمد خالد خلف، وكريم محمد الليثي، وحازم حسام إبراهيم، ونورهان ناصر عبدالظاهر، وسلمي عبدالباسط علي، وميار سيد محمد، وآية هشام مصطفي.

جاء ذلك تحت إشراف كل من: الدكتور هانى السيد عبد الحليم سعد أستاذ مساعد في هندسة القوى الميكانيكية، والدكتور أشرف مصطفي أستاذ مساعد في هندسة القوى الميكانيكية، والدكتور حمادة جلال أستاذ مساعد في هندسة القوى الميكانيكية.

تقييم فريق كلية الهندسة جامعة عين شمس

وقدّم فريق كلية الهندسة جامعة عين شمس تقييمًا شاملاً لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدم نموذج Simscape حيث يشمل النموذج مجموعة من الأنظمة: نظام خلايا شمسية لتوليد الطاقة الشمسية، وبطاريات تخزين الطاقة، نظام الاتصال بشبكة الكهرباء، محلل كهربائي للماء لإنتاج الهيدرچين.

وتم التحكّم في هذا النموذج عن طريق كتابة code يجمع بين الأنظمة و المدخلات الاقتصادية والتقنية باستخدام برنامج MATLAB لتحليل البيانات و تحسين الأداء وتكاليف إنتاج الهيدروچين عن طريق تقليل الاعتماد على طاقة الشبكة الكهربائية والاكتفاء بالطاقة الشمسية عن طريق تخزينها في نظام التخزين لاستخدامها ليلًا لكونها مصدر متجدد ونظيف لانتاج الهيدروچين الأخضر.

وقاموا بإضافة إشارات اقتصادية إلى نموذج Simscape، بما في ذلك التكلفة الرأسمالية والتكلفة التشغيلية وتكلفة شبكة الكهرباء شاملين 242 موقعًا حول العالم.

ومن ثم قاموا بتطوير نظام تخزين الطاقة لتقليل تكلفة شبكة الكهرباء في موقع معين ، وبضبط حجم نظام تخزين الطاقة في كل موقع بحيث لا تكون هناك حاجة إلى شبكة كهرباء.

وأظهر عمل الفريق فهمًا لكيفية تمكين الابتكار الهندسي والتحليل الاقتصادي معًا لمسارات إزالة الكربون.