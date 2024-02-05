جامعة عين شمس تقيم مهرجان الأسر الطلابية 18 فبراير

أعلنت جامعة عين شمس انطلاق مهرجان الأسر الطلابية في يوم 18 فبراير الجاري.

تعتزم لجنة الأسر الطلابية العليا باتحاد طلاب جامعة عين شمس إقامة مهرجان الأسر الطلابية خلال النصف الثاني من العام الدراسي 2023-2024.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وفي إطار دور اتحاد طلاب الجامعة في دعم الأنشطة الطلابية وتحت الإشراف الإداري لإبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

وينطلق مهرجان الأسر الطلابية من رؤية جامعة عين شمس للدور التوعوي التثقيفي الذي تستهدفه لإحياء الانشطة الطلابية المختلفة وتدعيم العلاقات بين الطلاب من مختلف الكليات.

ويبدأ مهرجان الأسر الطلابية في جامعة عين شمس من يوم الأحد الموافق 2024 فبراير 18 حتى يوم الخميس الموافق 2024 فبراير 22 تحت الإشراف التنفيذي لطارق أحمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب.

مسابقات مهرجان الأسر الطلابية في جامعة عين شمس

وعادة يشتمل مهرجان الأسر الطلابية في جامعة عين شمس على طابور عرض قدمه فريق الجوالة بالكلية وعدد من المسابقات منها: دوري المعلومات، الشطرنج، مسابقات فنية وتشمل (أشغال فنية، رسم، تصوير) والمسابقات الرياضية التي تشمل تنس الطاولة والرست .

وتطرح اللجنة الثقافية في مهرجان الأسر الطلابية في جامعة عين شمس مسابقة "حفظ وتلاوة القرءان الكريم".

وينطلق الفصل الدراسي الثاني في جامعة عين شمس يوم السبت المقبل، الموافق 10 فبراير 2024 وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.