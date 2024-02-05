أحمد عبد الرحمن يمثل الإسماعيلي في إفتتاح بطولة أفريقيا لرفع الأثقال

حضر الدكتور أحمد عبدالرحمن عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي ،المشرف على قطاع النشاط الرياضي مراسم افتتاح بطولة أفريقيا في رفع الأثقال والتي تحتضنها محافظة الإسماعيلية.

هذا ومن المقرر أن تستمر منافسات البطولة التي تشهد تواجد ومشاركة نخبة من منتخبات القارة حتى يوم 9 ابريل المقبل.

وكان مسئولو النادي قد استقبلوا خلال الساعات الماضية المهندس خالد هلهول، رئيس الاتحاد الأفريقي لرفع الأثقال، وأنطونيو أرسو الأمين العام للاتحاد الدولي للعبة، وماثيو كارتن عضو الاتحاد الدولي، وذلك على هامش البطولة المذكورة.