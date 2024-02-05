رسميا.. الإسماعيلي يضم علي الملواني قادماً من بور فؤاد

تعاقد نادي الإسماعيلي، بصفة رسمية مع علي الملواني، مهاجم فريق الكرة الأول بنادي بورفؤاد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال الملواني عقب التعاقد معه: "الإسماعيلي نادٍ كبير ويتمني أي لاعب الانتماء له واللعب بقميصه".

وأضاف: "سأبذل قصاري جهدي من أجل أن أكون على قدر الثقة المأمولة ووضع الفريق في المكانة التي يستحقها بين الكبار".

وواصل: "جماهير الإسماعيلي تضرب دائما أعظم الأمثلة في الوفاء والانتماء وسنقاتل من أجل إعادة البسمة لهم".

وأتم: "الإسماعيلي يضم لاعبين على قدر كبير من الكفاءة ونتمنى من الله عز وجل أن يوفقنا في تحقيق الانتصارات وحصد مركز يليق بقيمة النادي".

وعلى جانب آخر ، فاز فريق الإسماعيلي مواليد 2010 علي السكة الحديد بثمانية أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ظهر اليوم الإثنين علي الملعب الفرعي بإستاد الإسماعيلية في إطار مواجهات دوري المنطقة

أحرز أهداف الإسماعيلي عبد الرحمن فرحات(2) و عمر شريف (2) و محمد مصطفي و عمر صبري (3)

بدأ الفريق بتشكيل مكون

محمد عبد الهادي و محمد عطا و عمر شريف و عبد الرحمن فرحات و عمر صبري و إبراهيم الوكيل و محمد مصطفي و معاذ أيمن و يوسف عبد الخالق و ياسين ابو طالب و يوسف محمود

و شارك في الشوط الثاني يوسف أبو جريشة و محمد عبد الحميد و خالد هاني و مصطفي محمود

يقود الفريق جهاز مكون من

رضا صديق مدير فني و مودي سعدالله مدرب عام و ناصر خالد مدرب حراس مرمى و محمود حسين موسي أخصائي علاج طبيعي و جمال الحلوس إداري