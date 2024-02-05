مصرع شخص وإصابة 12 آخرين فى انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم

لقى شخص مصرعه، وأصيب 12 مواطنًا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم بعد الإقليمى باتجاه الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالمحافظة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم بعد الطريق الإقليمى بنطاق محافظة الفيوم، ووجود حالة وفاة ومصابين.

وفور البلاغ، انتقلت قوات الأمن، وتم الدفع بـ 7سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة الأولية تبين وفاة شخص وإصابة 12 شخصا بكدمات وسحاجات متفرقة وكسور فى مختلف أنحاء الجسد، ونقلت سيارات الإسعاف، جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحى والمصابين إلى المستشفى نفسه، وذلك لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقى العلاج اللازم، وتمت إزالة قوات الأمن آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق بعد توقفها.

وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق، وصرحت بتسليم جثمان المتوفى لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.