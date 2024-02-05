أسباب لجوء طلاب المدارس لدروس المهرجانات الخصوصية

كشف الدكتور عاصم حجازي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، عن أسباب لجوء طلاب المدارس وأولياء الأمور للدروس الخصوصية وخاصة دروس المهرجانات.

وأوضح الخبير التربوي أن أسباب لجوء طلاب المدارس إلى الدروس الخصوصية وخاصة المهرجانات تتعدد بشكل كبير.

وأشار الخبير التربوي إلى أن بعض تلك الأسباب تتعلق تتعلق بأولياء الأمور أو بالطلاب أو بالمدرسة ذاتها وبعض المعلمين العاملين بها.

أسباب لجوء طلاب المدارس للدروس الخصوصية

اعتقاد بعض أولياء الأمور أنه لابد وأن يرسل أبناءه للدروس الخصوصية وإلا فإنه يعتبر مقصرا في حقهم ويلاحقه الشعور بالذنب والندم بعد ذلك. عدم ثقة بعض أولياء الأمور في أبنائهم أو في المدرسة التي يدرس بها الطالب. المنافسة الشديدة بين الأسر والسعي دائما للحصول على التميز ومقارنة الأسر الدائمة لأبنائها بزملائهم أو أقاربهم، والمباهاة الاجتماعية والتفاخر. عدم الوعي لدى البعض بخصوصية قدرات طلاب المدارس وتفردها وعدم الوعي الكافي أيضا بتعدد فرص النجاح. بعض الأسر لا تجد لها وقتا كافيا لمتابعة دراسة أبناءها من طلاب المدارس ما يحعلهم يلحقونهم بالدروس الخصوصية لتقوم هي بهذه المهمة نيابة عنهم. قيام بعض المعلمين بدفع طلاب المدارس بطريقة أو بأخرى إلى الالتحاق بالمجموعات الدراسية الخاصة بهم من خلال معاملة الملتحقين مثلا بطريقة جيدة والتعالي على غير الملتحقين والتضييق عليهم أو غير ذلك من الأساليب. عدم ثقة الطالب في قدراته أو عدم وجود الوقت الكافي في المدرسة لكي يستفسر عن كل ما يدور في ذهنه. معاناة طلاب المدارس من بطء التعلم واحتياجه إلى التكرار وتنويع طريقة العرض. أن يكون مركز الضبط عن الطالب خارجي بمعنى أنه يشعر بعدم مسؤوليته عن أي شيء وأن أي إخفاق مرده إلى عوامل خارجية وأيضا إنجازاته تعتمد على الدعم الخارجي الذي يتلقاه من المعلم في الدروس الخصوصية. استشعار الطالب لقدر من الخصوصية والاهتمام في الدروس الخصوصية يفتقده في المدرسة. تركيز طلاب المدارس وولي الأمر على الخلاصات والامتحانات وليس على التعلم المستمر مدى الحياة. تأثر طلاب المدارس وأولياء الأمور بتفضيلات الآخرين واتباع الشائع والمنتشر ويعكس هذا السبب قدرا كبيرا من عدم الاستقلالية وعدم الثقة بالنفس. قيام المعلم بإيهام الطلاب وأولياء الأمور بقدرته على توقع نتائج الامتحانات بدقة والترويج لذلك.

أسباب لجوء طلاب المدارس لدروس المهرجانات