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الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

وزير التربية والتعليم يبحث التعاون مع مؤسسة "مصر الخير"

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعا مع الدكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم بمؤسسة "مصر الخير"، ونهاد مجدى مدیر أول التعليم المجتمعي بالمؤسسة. 

التربية والتعليم والطفولة والأمومة يبحثان سبل التعاون لحماية الطفل المصري

وزير التربية والتعليم يبحث تعزيز سبل التعاون لحماية الطفل

وناقش الاجتماع أطر التعاون المشترك بين الوزارة والمؤسسة، بحضور رنده حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب من التعليم.

وأكد وزير التربية والتعليم أهمية دور المجتمع المدنى في تطوير ودعم المنظومة التعليمية، وتحقيق التوازن بين القطاع الخاص والقطاع الحكومى. 

وزير التربية والتعليم يشيد بدور مؤسسة مصر الخير

وأشاد وزير التربية والتعليم بدور مؤسسة مصر الخير والتعاون المستمر مع الوزارة، فى عدة مجالات منها التعاون فى مجال التعليم المجتمعي، والإتاحة التعليمية وتطوير المدارس، وتطوير التعليم الفني، والمنح الدراسية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مجالات التعاون بين وزارة التربية والتعليم، ومؤسسة "مصر الخير" والتى تضمنت تنفيذ برامج اكتشاف ورعاية الموهوبين بالمدارس، ودعم ورعاية الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتنمية المهارات الحياتية للطلاب من خلال الأنشطة التعليمية بالمدارس، كما تمت منافشة أطر التعاون فيما يتعلق بمدارس التعليم المجتمعي.

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