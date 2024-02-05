القبض على مُتهمين بغسل أموال بقيمة 12 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية في وزارة الداخلية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (موظفين بإحدى الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بإحدى الشركات "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة القاهرة) .

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لقيامهما بإستغلال طبيعة عملهما بالجمعية والإستيلاء على مبالغ مالية بدون وجه حق، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ ( 12 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.