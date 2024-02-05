عاجل
حزب الله يقصف ثكنة يفتاح بالصواريخ
الإثنين 05 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

القبض على مُتهمين بغسل أموال بقيمة 12 مليون جنيه

حملة أمنية
حملة أمنية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية في وزارة الداخلية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (موظفين بإحدى الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان  للعاملين بإحدى الشركات "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة القاهرة) .

 اقرأ أيضًا: القصاص من سفاح النساء.. مذاق السم يفتك بطباخه

لقيامهما بإستغلال طبيعة عملهما بالجمعية والإستيلاء على مبالغ مالية بدون وجه حق، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ ( 12 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

مواد متعلقة

ضبط 25 قضية اتجار في العملات الأجنبية بـ11 مليون جنيه

الإيقاع بـ14 ديلر مخدرات في الشرقية

القبض على المتهمة بإدارة صفحة للترويج للزواج من أجنبيات

تحرير 17 ألف مخالفة مرورية خلال يوم

الأمن يضبط مخدرات بقيمة ميلون جنيه

القبض على عصابة المصوغات الذهبية في الأقصر

1528 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

ضبط 6 قضايا إتجار في المواد المخدرة بحملة أمنية

الجريدة الورقية