جامعة عين شمس تشارك في فعاليات الدورة الكشفية القمية لجوالي الجامعات

تشارك جامعة عين شمس في فعاليات الدورة الكشفية القمية الحادية والثلاثين لجوالي وجوالات الجامعات المصرية تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ويضم فريق جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين، المشارك في الدورة الكشفية نخبة من خيرة الجوالين والجوالات على مستوي الجامعة.

وتم اختيار الفريق بعناية وبعد اجتياز العديد من الاختبارات والمهارات الكشفية؛ للمشاركة في أهم حدث كشفي يقام علي أرض جامعة طنطا في الفترة من الثالث وحتى الثاني عشر من فبراير الجاري تحت الإشراف الإداري من جامعة عين شمس لإبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذي طارق أحمد القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأسماء خاطر مدير اداره الجوالة بالجامعة.

مسابقات الدورة الكشفية

وبدأت مسابقات اليوم الأول من الدورة الكشفية باستلام الأراضي المخصصة للجامعات لبناء الأراضي الكشفية والهدف منها تشجيع الشباب علي التكيف مع الظروف والإمكانيات المتاحة والاعتماد علي النفس وخلق روح التعاون بين الشباب.

فيما تضمن اليوم الثاني من الدورة الكشفية استكمال بناء الاراضي بالاضافة الى المسابقات الدينية في حفظ القران الكريم والأحاديث النبوية الشريفة .

ويذكر أن الدورة الكشفية تشهد مشاركة عدد من الوفود الكشفية لعدد من الجامعات منها: جامعة عين شمس، والإسكندرية، وسوهاج، وطنطا، والمنوفية، وبنها، وبني سويف، وحلوان، وجامعة قناة السويس.