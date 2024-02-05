الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس مجلس النواب ينعي النائبة أمنية رجب

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفى جبإلي رئيس مجلس النواب

بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره، نعى المستشار الدكتور حنفى جبإلي، رئيس مجلس النواب، باسمه واسم أعضاء المجلس، المغفور لها بإذن الله النائبة أمنية محمود رجب حسين – عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا - والتى توفاها الله اليوم الاثنين إثر حادث سيارة.

 

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النواب: الإجابة الوحيدة عند مسئولي الصحة هي كلمة "معرفش" انت جاي لية؟؟

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"خطة النواب" تنتقد عدم حضور مسئولي الصحة اثناء مناقشة موازنة الديوان العام

 

وتقدم المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، بخالص التعازى وصادق المواساة، لأسرة النائبة الراحلة، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

*انا لله وانا اليه راجعون*.

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