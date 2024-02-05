رئيس مجلس النواب ينعي النائبة أمنية رجب

بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره، نعى المستشار الدكتور حنفى جبإلي، رئيس مجلس النواب، باسمه واسم أعضاء المجلس، المغفور لها بإذن الله النائبة أمنية محمود رجب حسين – عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا - والتى توفاها الله اليوم الاثنين إثر حادث سيارة.

وتقدم المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، بخالص التعازى وصادق المواساة، لأسرة النائبة الراحلة، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

*انا لله وانا اليه راجعون*.