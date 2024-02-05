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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حلمي طولان يرغب في عودة كيروش لتدريب منتخب مصر

حلمي طولان
حلمي طولان

تحدث حلمي طولان المدير الفنى الأسبق لنادي الزمالك أن عودة البرتغالي كارلوس كيروش هى الأفضل للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، بعد رحيل البرتغالي روي فيتوريا، عقب الفشل فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى تقام فى كوت ديفوار.

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تصريحات طولان

قال حلمي طولان فى تصريحات إذاعية، صباح اليوم الإثنين، حيث قال: " أتمني عودة كارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي لمنتخب مصر، مدرب لديه كافة الإمكانيات لتحقيق الإنجازات مع المنتخب، ولديه من الخبرات الكافية لصناعة جيل جديد.

وأضاف:" فترة كيروش مع منتخب مصر كانت جيدة، وكان لابد من إعطاء الصلاحيات الكاملة له ولكن ذلك لم يحدث لذلك كيروش رحل.

وأكمل:" عودة كيروش ضرورية للغاية ومدرب لديه كافة خبرات كبيرة لتحقيق أمال الكرة المصرية.

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