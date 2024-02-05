الإثنين 05 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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تدمير سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني شمال غزة (شاهد)

تدمير سيارات الإسعاف
تدمير سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني

عرضت فضائية “العربية”، اليوم الإثنين، مقطع فيديو يرصد لقطات من تدمير سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني شمال غزة.

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ويظهر الفيديو تدمير عدد من سيارات الإسعاف بنيران الجيش الإسرائيلي في جباليا بشمال غزة.

 

14 شهيدًا في قصف طائرات الاحتلال لخان يونس جنوبي قطاع غزة


 

استشهد 14 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال، جراء قصف طائرات الاحتلال لمنازل المدنيين في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بوصول 14 شهيدا إلى مستشفى "ناصر"، نتيجة تواصل القصف الإسرائيلي على مدينة خان يونس منذ صباح اليوم.

 

 

 

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن جيش الاحتلال "يطلق النار على مباني جمعيتنا ومستشفى الأمل بخانيونس لدفع النازحين للخروج".

 

وأضاف: "ظروف قاسية تمر على النازحين وسط القصف والمنخفض الجوي وغياب أدنى المقومات".

 

ولليوم 122 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

 

وأدى العدوان، إلى ارتقاء 27 ألفا و 365 شهيدا، وإصابة 66 ألفا و630 فلسطينيا، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.

 

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