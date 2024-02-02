الجمعة 02 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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إعلامي: هجوم إسرائيل على شيخ الأزهر ليس غريبًا على القتلة ومحترفي الكذب

الشيخ أحمد الطيب
الشيخ أحمد الطيب

استنكر الإعلامي محمد موسى، الهجوم البربري على مشيخة الأزهر الشريف، وعلى فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر من جانب القناة الــ 12 التابعة للكيان الإسرائيل الصهيوني ووصف مؤسسة الأزهر الشريف وفضيلة الأمام بالمتشددين.

وقال خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، : "التطاول ده مش غريب علي مجرمين زي مجرمي الهولوكست الإسرائيلي المجرم بحق الشعب الفلسطيني الأعزل والصهاينة عبر تاريخهم كله محترفين لترويج الأكاذيب، مؤكدا أن ما قيل عن الأزهر ما هو إلا افتراء، على الدين الإسلامي".

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ونوه إلى أن الكيان الصهيوني المجرم، محترف الأكاذيب ومحترف العداء، والعدوان على الآمنين في بلادهم.

تابع، الدين الإسلامي الحنيف قائم على السلام مع الجميع ومنهم اليهود، وما قيل عن تشدد الإسلام ضد اليهود، وعن تشدد الفكر الأزهري ضد اليهود كله محض افتراء؛ والمسلمين منذ أن تم توقيع وثيقة المدينة من جانب الرسول صلي الله عليه وسلم مع اليهود، وهي تعتب من أعظم وثائق التاريخ، لأنها أعطت لهم من الحقوق ما لم تعطه وثيقة في التاريخ.
 

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