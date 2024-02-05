الإيقاع بـ14 ديلر مخدرات في الشرقية

واصلت أجهزة الأمن، شن حملات مكثفة استهدفت حائزى ومتجرى المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة ثالث العاشر من رمضان بالشرقية.

وأسفرت جهودها عن ضبط 14 قضية ضُبط خلالها 14 متهما، وبحوزتهم (كمية من الحشيش المخدر وزنت 6,400 كيلو جرام - كمية من الهيروين المخدر)، وضبط 4 فرد محلى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

وشنت الأجهزة الأمنية حملات أمنية إستهدفت حائزى ومتجرى المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية.. حيث أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط عدد (29) قضية ضُبط خلالها (40) متهم، وبحوزتهم (كمية من الحشيش المخدر وزنت 7,300 كيلو جرام - كمية من الهيروين المخدر وزنت 2,100 كيلو جرام)، وضبط (10 فرد محلى – 13 سلاح أبيض – طبنجة.

حملة أمنية مكثفة لضبط الأسلحة النارية في محافظات الجمهورية

كان قد شن قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان- دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (42) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (16 بندقية آلية- 21 بندقية خرطوش – 19 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (42 متهما "لـ 30 منهم معلومات جنائية").

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.