٩ فرق تعليمية تتنافس بدورى طلاب المدارس الثانوية لتعليم قوص

بدأت إدارة قوص التعليمية اليوم الإثنين ، إجراءات تشكيل فرق لدورى اوائل الطلبة بالمدارس الثانوية والذى سينطلق بعد غد الأربعاء وعلى مدار ثلاثة أيام بحسب عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية.

و ترأس كنانة فنجرى ابوجبل وكيل إدارة قوص التعليمية إجتماعا تنسيقيا حضره مدير المدارس الثانوية العامة والموجهين الأوائل للمواد الأساسية حيث تم التأكيد على مديرى المدارس بتشكيل فريقا من الطلاب الفائقين يمثل المدرسة حيث سيتم المنافسة مع ٩ فرق هم مدارس الإدارة بالمرحلة الثانوية.

ومن جانبه أكد عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية ان نهائي دورى اوائل سيكون الاحد المقبل وسيتم تصعيد الفريق الفائز لمثل الإدارة على مستوى الجمهوريه.