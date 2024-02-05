"الفرباسكم" .. نبات عشبي يتميز باستخداماته العديدة

تعتبر اواسط اوربا هى الموطن الاصلى لنبات "الفرباسكم"، ويزرع بكثرة فى سويسرا والمانيا وفرنسا ويسمى "بوصير-بو صير ابيض"، وانتشرت زراعته فى مصر من أجل تصديره الى اوروبا، حيث يكثر الطلب عليه فى الاسواق التجارية.

نبات عشبى

"الفرباسكم" هو نبات عشبى ذو حولين يصل لارتفاع اكثر من 1,5 م الاوراق كبيرة الشكل وعريضة متبادلة ذات حافة كاملة ومغطاة بشعيرات صوفية ذهبية اللون. الازهار تخرج على حامل نورى طويل يحمل ازهار عديدة صفراء اللون يوجد بها 5 اسدية والخيوط بيضاء تعلو المتك. الثمرة علبة تحتوى على بذور صغيرة الحجم غنية بالبروتين تبقى بذور البوصير قابلة للنمو لفترات طويلة، وبعضها قد نبت بعد أن بقي هاجعا لمدة 100 سنة.

زراعة الفرباسكم

وينتشر هذا النبات فى معظم الاراضى، ويجوز زراعته فى الاراضى الخفيفة جيدة الصرف، ويحتاج الى مناخ يشبه مناخ حوض البحر الابيض المتوسط.

يتم عمل مشتل فى شهرى سبتمبر واكتوبر عن طريق زراعة البذرة فى احواض تزرع البذور فى سطور ويحتاج الفدان حوالى من 100 – 150 جرام من البذور لإنتاج شتلات، ويمكن تغطية المشتل بسيران او البلاستيك لاعطاء نسبة عالية من الشتلات تستمر الشتلات بالمشتل من 30 – 45 يوم.

ويتم زراعته فى الارض المستديمة، حيث يتم حرث الارض مرتين متعامدتين وتسوتها ثم يتم التخطيط بمعدل 12 خط فى القصبتين وتزرع الشتلات فى الجزئ العلوى من الخط على مسافات 50 سم بين الشتلة والاخرى فى وجود الماء.

يتم جمع ازهار الفرباسكم عند وصولها الى الطول المناسب ولونها اصفر ذهبى ويتم الجمع يوميا حتى يتم المحافظة على الازهار من التساقط ويفضل الجمع فى الصباح الباكر ثم تنقل الى أماكن التجفيف.

وتجفف الازهار فى الشمس اولا حتى تفقد اكبر نسبة من الرطوبة بسرعة ثم يكتمل تجفيف الازهار بنقلها الى الظل حتى لا تتعرض الازهار الى لسعة الشمس الزائدة ويتحول لون الازهار كالمحمصة. من الملاحظ ان نسبة الرطوبة فى الازهار تؤدي دور هام فى النشاط الانزيمى داخل الازهار، حيث يؤثر فى تغيير طبيعة المكونات. ثم بعد التجفيف يتم تعبئة الازهار الجافة فى اكياس من البولي ايثيلين حتى لا تمتص الرطوبة مرة ثانية من الجو ثم تخزن الازهار فى مخزن جاف لنفس السبب السابق.

استخدمات الفرباسكم:

1ـ تستخدم عصير الجذور والاوراق لتحسين الرؤية وذهاب الالتهاب ولهذا يسمونة (مصلح النظر) وعلاج المياة البيضاء بتقطير بعض النقط فى العين.

2ـ مغلى الجذور لعلاج الكحة وامراض الصدر.

3ـ تدخين الاوراق لعلاج الربو والازمات الصدرية.

4ـ يستخدم منقوع الازهار الجافة فى الماء الساخن كملين ومسكن، وكذلك كمعرق ومنبة ضعيف الى حدا ما.

5ـ كما يستخدم منقوع الازهار الجافة لعلاج الام الجهاز التنفسى غير المنتظم.

6ـ يستخرج من الازهار صبغة صفراء تدخل فى صناعة صبغة الشعر المساحيق العطرية.

7ـ يستخدم مسحوق اوراق عشبة اذن الدب ضمن خلطة صناعة السجائر الطبية للتدخين كعلاج لازمة الربو المزمن كذلك لعلاج الكحة وطارد للبلغم.

8ـ يستخدم مشروب منقوع الاوراق فى الماء المغلى كمسكن للسعال.

9ـ يستخدم منقوع الاوراق فى الماء الساخن لايقاف والحد من الالام التشنجية والعصبية.

10ـ تحتوي الازهار على زيت طيار يستخدم فى تلطيف البشرة.

11ـ يدخل نبات آذان الدب كنبات زينة فى الحدائق والمنازل.