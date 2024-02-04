وزير الزراعة يستجيب للنائب طارق عبد العزيز بالموافقة علي محطات تصدير بالدقهلية

طالب النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، بالتوسع في الصناعات الزراعيه مؤكدا انه من الممكن ان تحصل اربع اضعاف سعر المنتج قبل التصنيع بالاضافه الي انشاء محطات تصديرية بعواصم المحافظات حتي يمكننا إحداث نشاط في هذه الصناعه بكل الاقاليم .

وناشد طارق عبد العزيز في كلمته في الجلسه العامه خلال الجلسه العامه برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب حسام الخولى إلى السيد القصير وزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه ... وزير الزراعه ، السيد القصير ، بانني انتمي الي محافظة الدقهليه وهذه المحافظة الزراعيه الكبري وللاسف معنديش محطه تصدير للحاصلات الزراعيه واحده واناشد وزير الزرعه والحكومه بالتوسع بمحطات التصدير وتسهيل اصدار تراخيص محطات التصدير علي ان تكون نشاطها مدي حياتها تصدير .

واستجاب الوزير السيد القصير في بداية الجلسه لمطالبات طارق عبد العزيز موكدا بان الدولة تقدم كل الدعم للقطاع الخاص بالتوسع .

ووجه القصير حديثه لعبد العزيز لدينا استعدا للرخصه الذهبيه ولدينا خطط لنتوسع في التصنيع الزراعه بما يعود علي الناتج القومي ، بمعاونة القطاع الخاص ونرحب بهم فورا .

وشدد عبد العزيز علي ضرورة انشاء مصانع للحاصلات الزراعيه تصنيع زراعي المنتج المحلي وضرورة اقرار ضوابط للتصدير الحقيقي لا العائد لايمكن مقارنته باي دولة من دول الجوار مع اعتماد رقابه حكوميه فعاله علي العائدات ومخططات التصدير للمنتجات .

موضحا بان التصدير يحتاج الي منتج جيد وسعر تنافسي وللاسف هناك محاصيل اقل جوده في التقاوي واغلي اسمده .