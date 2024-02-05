الأمن يضبط مخدرات بقيمة ميلون جنيه

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الوادى الجديد، بورسعيد، سوهاج) حملات أمنية مكثفة لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجري المواد المخدرة، حيث تم ضبط (3 عاطلين) بدائرة قسم شرطة الخارجة، وبحوزتهم (كمية من المواد المخدرة "الحشيش، الهيروين، الآيس"- سلاح أبيض "سكين"،

وتم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الزهور، وبحوزته (7 لفافات لمخدر الهيدرو وزنت 15 كيلو جرام- كيلو جرام لمخدر الحشيش، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,250,000 مليون ومائتين وخمسون ألف جنيه تقريبا.

حملة أمنية مكثفة لضبط الأسلحة النارية في محافظات الجمهورية

كان قد شن قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان- دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (42) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (16 بندقية آلية- 21 بندقية خرطوش – 19 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (42 متهمًا "لـ 30 منهم معلومات جنائية").

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.