بعد قليل .. الأهلي يلتقي سموحة وديًا

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، نظيره سموحة وديًا مع دقات الثالثة من عصر اليوم الأثنين على ملعب التتش بالجزيرة ، استعدادًا لخوض رابع مواجهات بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام شباب بلوزداد الجزائري.





ويدخل الأهلي مواجهة الفريق الجزائري 16 فبراير الجاري محتلاً صدارة ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط ، بينما يأتي فريق شباب بلوزداد الجزائري ثالثًا برصيد 4 نقاط.

الشناوي يصل القاهرة ..

على صعيد متصل ، يعود محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول بالقلعة الحمراء إلى القاهرة غدا بعد جراحة ناجحة أجراها في ألمانيا بعد إصابته أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني

وأوضح الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي أنه في تواصل مستمر مع الشناوي يوميا؛ للاطمئنان على حالته.

وأشار طبيب الفريق إلى أن الشناوي فور عودته سوف يستكمل برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل وفق البروتوكول الطبي الذي حدده الطبيب الألماني الذي أجرى له الجراحة.

وواصل الفريق تدريباته صباح أمس الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لودية سموحة اليوم.