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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سيدات طائرة الأهلي يواجهن أصحاب الجياد بكأس مصر

طائرة الأهلي
طائرة الأهلي

يواجه الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي مساء اليوم الاثنين نظيره فريق أصحاب الجياد، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس مصر.

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من المقرر أن تقام المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة أبوالهول بالإسكندرية، ويسعى الفريق للفوز بها والتأهل إلى ربع نهائي البطولة.

الأهلي ينهي استعداداته..

واختتم الأهلي تدريباته أمس على صالة النادي قبل السفر إلى الإسكندرية، حيث عقد الكابتن ابراهيم فخر الدين المدير الفني للفريق محاضرة لمراجعة العديد من الجوانب التكتيكية قبل المواجهة المرتقبة.
وتمكن الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي من الفوز على فريق الشمس بنتيجة 3-0، في المباراة الماضية ضمن بطولة الدوري.

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