زيدان يقترب من تدريب ليفربول لخلافة كلوب

يستعد المدير الفني الألماني يورجن كلوب، الرحيل عن تدريب ليفربول الإنجليزي، بنهاية الموسم الحالي 2023 - 2024، بعد مسيرة طويلة مع الريدز، بدأت منذ أكتوبر عام 2015.

وقال موقع transfer football في عدده الصادر صباح اليوم الأثنين أن إدارة الريدز بدأت تبحث في الكثير من السير الذاتية لمجموعة من المدربين وذلك لخلافة كلوب.

وأضاف أنه تم الاستقرار على أن يكون زين الدين زيدان المدير الفني الجديد للريدز خلال الموسم القادم وذلك لمواصلة تحقيق الانجازات على المستوى المحلي والقاري.

وأكمل الموقع أن الإدارة ترى بأن الفرنسي قادر على السير بنفس النهج وقيادة ليفربول من أجل الوقوف على منصات التتويج.

يُذكر أن زيدان يرفض تدريب أي من الفرق عقب رحيله عن تدريب ريال مدريد في السنوات الثلاثة الأخيرة وسيتم فتح خطوط المفاوضات لمحاولة اقناعه بقيادة الريدز تدريبيًا.