رئيس جامعة عين شمس يشهد الحفل الأول لتخريج طلاب الطب الوافدين

شهد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء الحفل الاول لتخريج طلاب الطب الوافدين دفعة 2023.

جاء ذلك بحضور الدكتور هالة سويد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رانيا صلاح وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب، والدكتور ريم الكباريتي مدير روابط الخريجين بالجامعة

والدكتور شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة، والدكتور نيرة مصطفى مدير مكتب الطلاب الوافدين بكلية الطب.

جامعة عين شمس تحرص على استقبال جميع الطلاب الوافدين

وهنأ رئيس جامعة عين شمس الخريجين وذويهم، مشيدا بدور كلية الطب في تخريج كوادر علمية مميزة؛ كذلك دور الجامعة ممثلا في إدارة الوافدين ورابطة الخريجين.

وأشار رئيس جامعة عين شمس، إلى أن الفرص بالمجال الطبي في مصر تتزايد بشكل مستمر، مؤكدا حرص الجامعة استقبال جميع الطلاب الوافدين ودمجهم مع قرنائهم في المجتمع الجامعي.

وقدم عميد كلية الطب الشكر لأولياء الأمور الذين يحصدون اليوم ثمار جهدهم وعطائهم متمنيا للجميع دوام النجاح في حياتهم العملية، مشيرا أن الكلية لا تألو جهدا لتخريج خريجين يمتلكون المعارف والمهارات والجدارات التي تمكنهم من مواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي ، كما أنها تعمل علي تهيئة الخريج لمجتمع متغير يتطلب تفاعلا ايجابيا، مؤكدا أن كلية الطب جامعة عين شمس تفتح أبوابها لهم للتدريب و الالتحاق بالدراسات العليا

وأوضح الأنور أن كلية طب عين شمس مصنفة ضمن أول ٢٠٠ كلية علي العالم، مضيفا اننا نسعي للوصول إلي أول ٥٠ كلية علي العالم.

ألقى الدكتور أسامة عبد الحي قسم الأطباء ليبدأوا حياتهم العملية بعد ان عاهدوا الله على الاتزام باخلاقيات المهنة ورددوا قسم الطبيب.

و ألقت الدكتورة ريم الكباريتي كلمة تهنئة لهم ولاهلهم بمناسبه التخرج والانتهاء من مشوار الدراسه الملئ بالصعوبات بالاضافه الى اغترابهم واهلا وسهلا بهم فى وطنهم التانى مصر وانهم يعدوا من افضل الخريجين وذلك على مستوى الجامعات المحليه والعالميه وذلك لاصرار اداره الجامعه ان يكون خريجها متميز ومختلف ومن الان هم سفراء جامعه عين شمس فى بلادهم و دعتهم للتواصل المستمر مع الجامعة من خلال رابطة الخريجين بالجامعة

كما ألقت الدكتورة نيرة مصطفى مدير مكتب الطلاب الوافدين بكلية الطب كلمة أوضحت فيها مجهودات مكتب الطلاب الوافدين و تطويره لتقديم الدعم الاكاديمي وغير الاكاديمي والأنشطة العلمية والترفيهية للطلاب الوافدين و شجعت الخريجين على بذل الجهد في حياتهم العملية.

وألقى الدكتور أحمد أبو حليمة أستاذ أمراض القلب في الولايات المتحدة الأمريكية و خريج الكلية كلمة عبر الفيديو لتشجيع الطلاب بناء على تجربته الشخصية وأوضح أن خريج جامعة عين شمس هو من أقوى الخريجين وانهم يجب ان يفتخروا ويقفوا رافعى الرأس لانهم خريجى جامعه عين شمس العريقة.

وألقى الدكتور مايكل ماتيانج الملحق الثقافي لدولة جنوب السودان و خريج جامعة عين شمس كلمة تهنئة للخريجين متمنيا إنشاء فروع للجامعة في البلدان المختلفة ومن ضمنها جنوب السودان لنشر العلم و المعرفة.

كما ألقى ممثلون للخريجين كلمات تعبر عن شكرهم لبلدهم الثاني مصر وشكرهم للكلية و أعضاء هيئة التدريس لما قدموه لهم من علم و معرفة وخبرات اصقلت شخصياتهم خلال رحلتهم الدراسية.



ثم قام رئيس جامعة عين شمس وعميد الكلية بتكريم الخريجين وتسليم الشهادات لعدد ٢١٥ خريج وخريجة من ١٧ جنسية متنوعة مثل فلسطين و الأردن و سوريا والعراق والسعودية والبحرين وماليزيا ونيجيريا واندونسيا والصومال وتشاد.

جدير بالذكر أن الحفل تضمن بعض الفقرات الفنية، من الشعر والأناشيد.