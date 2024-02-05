1528 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

وجهت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية، حملات موسعة، وتمكنت من ضبط 521 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة والفرعية، وذلك مع رفع 41 من السيارات المتروكة وسحب 1528 رخصة لعدم وجود الملصق الإلكتروني، بهدف تحقيق الانضباط في الشارع.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط 521 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة وتمكنت شرطة المرور من رفع 41 سيارة ودراجة نارية "متروكة ومتهالكة" من الشوارع في القاهرة والمحافظات كما تمكنت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية من سحب 1528 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة.