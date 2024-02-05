دوري المحترفين .. غزل المحلة يواجه المقاولون العرب ودياً

يخوض الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة المدير الفني أحمد عيد عبد الملك، خلال معسكر الإسماعيلية مواجهتين وديتين الأولي أمام فريق المقاولون العرب اليوم الاثنين، استعداداً لخوض مباريات الدور الثاني من بطولة دوري المحترفين , والذي يستمر حتى يوم الأربعاء القادم.

ويخوض اللقاء الثاني أمام فريق الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل، قبل أن يغادر الفريق مدينة الإسماعيلية والعودة إلى لتدربياته في ستاد غزل المحلة.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابـع في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن المراكز المؤهلة لبطولة الدوري الممتاز في الموسم القادم.

ونجحت شركة الكرة بنادى غزل المحلة في التعاقد مع عدد من الصفقات السوبر من أجل بناء فريق قوى قادر على عودة زعيم الغربية لمكانهم الطبيعى بدورى الأضواء والشهرة بعد الهبوط الموسم الماضى .

وجاءت الصفقات على النحو التالى :-

أحمد كاستيلو قادما من أسوان، محمود عبدالعزيز قادما من الداخلية، محمد طارق الكومي قادما من أبوقير للأسمدة ، إسلام مجدي قادما من العبور، أحمد رفعت ريعو قادما من زد

نادر رمضان قادما من زد، أحمد سالم قادما من لافيينا، بسام وليد قادما من بروكسي، فارس نيمار قادما من سمنود، نانا مهاجم أفريقي، عبد الناصر دي ماريا قادما بلدية المحلة، عبدالرحمن أجويرو بعد إنتهاء إعارته للداخلية