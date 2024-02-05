قطع المياه عن عدة مناطق ببني سويف لمدة 13 ساعة.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن مناطق (منشأة طاهر وتوابعها بمركز أهناسيا)، وذلك اعتبارًا من غدًا الثلاثاء الموافق 6/2/2024، من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءًا لمدة 13 ساعة.



وأرجعت الشركة، سبب الإنقطاع نظرًا لأعمال التطهير بالخزان الأرضي بمحطة مياه منشأة طاهر بمركز اهناسيا.



وتناشد الشركة بالسادة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.



وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 ومن أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم واتس آب ٠١٢١١١٧٥٨٢٧ .