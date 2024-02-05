عضوة القومي للمرأة  تزور جناحي المجلس وحلايب وشلاتين بمعرض الكتاب

قامت الدكتورة نادية زخارى عضوة المجلس القومى للمرأة ومقررة لجنة البحث العلمى بالمجلس بتفقد جناح المجلس فى منطقة B54 بصالة ٣ فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته رقم ٥٥

وأشادت الدكتورة نادية زخارى باصدارات ومطبوعات المجلس التى صدرت خلال السنوات الأخيرة معبرة عن سعادتها بتوافر تلك المجموعة من الإصدارات التى تكون مرجعاً للباحثين والدارسين لما تشمله تلك الاصدارات من معلومات وبيانات بآراء خبراء ومتخصصين فى كافة المجالات العلمية والقانونية والسياسية والحقوقية والاجتماعية

مما يسهل على الباحثين والدارسين ويخدم البحث العلمى

و اشادت مقررة لجنة البحث العلمى بمنتجات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية المتنوعة التى صنعت بايدى سيدات متميزات من مختلف محافظات مصر، من خلال التدريب بالمشاغل والوحدات الانتاجيه التابعه للمجلس واتقن حرفاً مميزة تحقق دخل لهن ولأسرهن

وعبرت " زخارى " عن إعجابها بورش الحرف اليدوية التى يقدمها جناح المجلس خلال فترة انعقاد معرض القاهرة الدولى للكتاب حيث شاهدت خلال زيارتها عددا من السيدات والفتيات بورشة عمل تعليمية لصناعة الاكسسوارات مؤكدة أن هذه الورش تمنح التميز لجناح المجلس فى معرض الكتاب والذى يجعله الاختيار الاول للزائرات من الفتيات والسيدات

كما قامت الدكتورة نادية زخارى بزيارة جناح حلايب وشلاتين وابدت اعجابها الشديد بالمنتحات المعروضة به.