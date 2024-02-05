الإثنين 05 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

عضوة القومي للمرأة  تزور جناحي المجلس وحلايب وشلاتين بمعرض الكتاب

بوابة الوفد الإلكترونية

قامت الدكتورة نادية زخارى عضوة  المجلس القومى للمرأة  ومقررة لجنة البحث العلمى بالمجلس بتفقد جناح المجلس فى منطقة B54 بصالة ٣ فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته رقم ٥٥ 

txt

معرض الكتاب .. خبراء بمركز الفكر للدراسات يناقشون توقعات 2024

txt

وزيرة الثقافة تتفقد أجنحة معرض الكتاب 55 وُتشيد بكثافة الإقبال الجماهيري

وأشادت الدكتورة نادية زخارى باصدارات ومطبوعات المجلس التى صدرت  خلال السنوات الأخيرة معبرة عن سعادتها بتوافر تلك المجموعة من الإصدارات التى تكون مرجعاً للباحثين  والدارسين لما تشمله تلك الاصدارات من معلومات وبيانات بآراء  خبراء ومتخصصين فى كافة المجالات العلمية والقانونية والسياسية والحقوقية والاجتماعية 

مما يسهل على الباحثين والدارسين ويخدم البحث العلمى

و اشادت مقررة لجنة البحث العلمى  بمنتجات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية المتنوعة التى صنعت بايدى سيدات متميزات من مختلف محافظات مصر، من خلال التدريب بالمشاغل والوحدات الانتاجيه التابعه للمجلس واتقن حرفاً مميزة تحقق دخل لهن ولأسرهن

وعبرت  "  زخارى "  عن إعجابها بورش  الحرف اليدوية التى يقدمها جناح المجلس  خلال فترة انعقاد معرض القاهرة الدولى للكتاب  حيث شاهدت خلال زيارتها عددا من السيدات والفتيات بورشة عمل تعليمية  لصناعة الاكسسوارات مؤكدة أن هذه الورش تمنح  التميز لجناح المجلس  فى معرض الكتاب والذى يجعله الاختيار الاول للزائرات من الفتيات والسيدات

كما قامت الدكتورة نادية زخارى بزيارة جناح حلايب وشلاتين وابدت اعجابها الشديد بالمنتحات المعروضة به.

مواد متعلقة

وزيرتا الثقافة والتضامن والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتفقدون عددًا من أجنحة معرض الكتاب

معرض الكتاب يناقش «دور مؤسسة مصر الخير في التنمية المجتمعية»

علي جمعة: أحضر معرض الكتاب منذ 55 عامًا.. وأتمنى تحقيق التحول الرقمي لمصر

الجريدة الورقية