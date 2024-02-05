الإثنين 05 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

التجارة الكويتية تنفي اختراق موقعها الإلكتروني

الكويت
الكويت

 

نفت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، تعرض بعض مواقعها الإلكترونية للاختراق واستخدامها للنصب على بعض المواطنين والمقيمين.. مؤكدة أن ما تم تداوله من أخبار فى هذا الشان كانت مغلوطة وغير صحيحة تماما.

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وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الاثنين"أن ما تعرض له البعض كان عمليات تسمى التصيد الاحتيالي، من خلال إنشاء مواقع إلكترونية وهمية تنتحل صفة الوزارة وتدعي تقديمها خدمات الشكاوى التجارية والرقابة وحماية المستهلك ونشر روابط مدفوعة لها في محركات البحث".

 

وأكدت "التجارة الكويتية" ضرورة استخدام موقعها الرسمي وتطبيق (سهل) الحكومي للتواصل معها.. مشيدة بالدور السباق لوزارة الداخلية والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وجهودهما المشتركة معها في التصدي لهذه المواقع الوهمية والتنسيق المشترك في التبليغ عنها وحجبها بصفة دورية.

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