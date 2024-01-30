الثلاثاء 30 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فبراير الكويت 2024| موعد حفل ماجد المهندس

بوابة الوفد الإلكترونية

يشارك الفنان ماجد المهندس في فعاليات مهرجان فبراير الكويت 2024، الذي يضم نجوم الغناء العربي والخليجي على مسرح واحد.

 

ومن المقرر أن يقام حفل ماجد المهندس 9 فبراير القادم على مسرح الكويت أرينا وسيتم طرح التذاكر قريبًا عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

 

تذاكر مهرجان فبراير الكويت 2024

وتم طرح عدد من تذاكر بعض الحفلات عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها، على أن تصدر بعد ذلك تباعًا بالتزامن مع بدء فعاليات المهرجان.

تاريخ مهرجان “هلا فبراير” وأجواء الاحتفال: 

 يُعد مهرجان “هلا فبراير” واحدًا من أكبر المهرجانات الغنائية والثقافية في الوطن العربي، وعلامة غنائية منتظرة من كل عام من روّاده للاستمتاع بأصوات مختلفة من الأغاني العربية والخليجية.

 

سبب اختيار شهر فبراير للاحتفالات: 

 كانت الدورة الأولى من المهرجان في 1999، ويرجع اختيار “فبراير” ليكون العنوان الرسمي للمهرجان إلى احتفال الكويت بعيد اليوم الوطني والتحرير في يومي 25 و 26 من فبراير .

 

 حفلات فبراير الكويت 2024 هي سلسلة من الفعاليات والحفلات الموسيقية التي تقام سنويًا في الكويت خلال شهر فبراير، وتعتبر هذه الحفلات من أهم الأحداث الثقافية والترفيهية في البلاد، حيث تستقطب الآلاف من الجماهير وتضم مجموعة متنوعة من الفنانين المحليين والعالميين.

 

 وتشهد شوارع الكويت خلال فترة المهرجان انتشار لأعلام دولة الكويت واستمتاع المواطنين  بمشاهدة أجمل الاستعراضات الوطنية والترفيهية، وللذهاب إلى دور السينما والمسرح لمشاهدة أحدث الأفلام والمسرحيات التي ينتظر أبطالها تقديمها في هذه المناسبة.

 

 

 

 

مواد متعلقة

THE 100 CANDLES GAME: THE LAST POSSESSION بدور العرض المصرية

فبراير الكويت 2024| نجوم الليالي الثنائية في المهرجان

عمرو دياب| انطلاق جولة ألبوم "مكانك" من الإمارات

GRAMMY 2024|استعدادات مكثفة لاستقبال الدورة 66.. صور

بعد "كلو وهم".. المشوار الغنائي بين إليسا ومروان خوري

هيفاء وهبي| مشاهدات كليب "وصلتلها" خلال 72 ساعة

فبراير الكويت 2024| الجدول الغنائي الكامل للمهرجان وموعد الانطلاق

رامي جمال| مشاهدات أغنية بعده فارق في 10 أيام.. فيديو
الجريدة الورقية