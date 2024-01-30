فبراير الكويت 2024| موعد حفل ماجد المهندس

يشارك الفنان ماجد المهندس في فعاليات مهرجان فبراير الكويت 2024، الذي يضم نجوم الغناء العربي والخليجي على مسرح واحد.

ومن المقرر أن يقام حفل ماجد المهندس 9 فبراير القادم على مسرح الكويت أرينا وسيتم طرح التذاكر قريبًا عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

تذاكر مهرجان فبراير الكويت 2024

وتم طرح عدد من تذاكر بعض الحفلات عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها، على أن تصدر بعد ذلك تباعًا بالتزامن مع بدء فعاليات المهرجان.

تاريخ مهرجان “هلا فبراير” وأجواء الاحتفال:

يُعد مهرجان “هلا فبراير” واحدًا من أكبر المهرجانات الغنائية والثقافية في الوطن العربي، وعلامة غنائية منتظرة من كل عام من روّاده للاستمتاع بأصوات مختلفة من الأغاني العربية والخليجية.

سبب اختيار شهر فبراير للاحتفالات:

كانت الدورة الأولى من المهرجان في 1999، ويرجع اختيار “فبراير” ليكون العنوان الرسمي للمهرجان إلى احتفال الكويت بعيد اليوم الوطني والتحرير في يومي 25 و 26 من فبراير .

حفلات فبراير الكويت 2024 هي سلسلة من الفعاليات والحفلات الموسيقية التي تقام سنويًا في الكويت خلال شهر فبراير، وتعتبر هذه الحفلات من أهم الأحداث الثقافية والترفيهية في البلاد، حيث تستقطب الآلاف من الجماهير وتضم مجموعة متنوعة من الفنانين المحليين والعالميين.

وتشهد شوارع الكويت خلال فترة المهرجان انتشار لأعلام دولة الكويت واستمتاع المواطنين بمشاهدة أجمل الاستعراضات الوطنية والترفيهية، وللذهاب إلى دور السينما والمسرح لمشاهدة أحدث الأفلام والمسرحيات التي ينتظر أبطالها تقديمها في هذه المناسبة.