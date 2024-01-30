عاجل
الاتحاد الافريقي يأسف عن انسحاب دول الساحل من الإيكواس ..ويناشد الزعماء بالتفاوض أنباء عن وصول البرتغالي جوميز إلى نادي الزمالك إثيوبيا تطالب ايجاد بعقد جلسة طارئة لمناقشة التوتر مع الصومال
الثلاثاء 30 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فبراير الكويت 2024| الجدول الغنائي الكامل للمهرجان وموعد الانطلاق

محمد عبده أنغام نوال
محمد عبده أنغام نوال الكويتية أحمد سعد

أيام قليلة وتنطلق فعاليات مهرجان فبراير الكويت الغنائي 2024، الكرنفال الغنائي السنوي للكويت الذي يجمع عدد كبير من نجوم الغناء العربي والخليجي على مسرح واحد.

11 مطربًا في ليالي فبراير الكويت 2024

ومن المقرر أن تبدأ أضواء المهرجان مع فنان العرب محمد عبده في الأول من فبراير ومعه قائمة كبير من أبرز المطربين العرب.

الجدول الكامل لحفلات فبراير الكويت 2024

يضم فبراير الكويت في دورته الحالية 7 ليالي غنائية بين الأمسيات المنفردة والثنائية، كالآتي:

 

1 فبراير فنان العرب محمد عبده

2 فبراير الفنانة نوال الكويتية والفنان مطرف المطرف

8 فبراير الفنانة أنغام والفنان فؤاد عبد الواحد

9 فبراير الفنان ماجد المهندس

14 فبراير الفنانة أصالة والفنان أحمد سعد

15 فبراير الفنان نبيل شعيل وفرقة ميامي

والختام في 16 فبراير مع الفنان عبد الله الرويشد

تذاكر مهرجان فبراير الكويت 2024

وتم طرح عدد من تذاكر بعض الحفلات عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها، على أن تصدر بعد ذلك تباعًا بالتزامن مع بدء فعاليات المهرجان.

تاريخ مهرجان “هلا فبراير” وأجواء الاحتفال: 

 يُعد مهرجان “هلا فبراير” واحدًا من أكبر المهرجانات الغنائية والثقافية في الوطن العربي، وعلامة غنائية منتظرة من كل عام من روّاده للاستمتاع بأصوات مختلفة من الأغاني العربية والخليجية.

 

سبب اختيار شهر فبراير للاحتفالات: 

 كانت الدورة الأولى من المهرجان في 1999، ويرجع اختيار “فبراير” ليكون العنوان الرسمي للمهرجان إلى احتفال الكويت بعيد اليوم الوطني والتحرير في يومي 25 و 26 من فبراير .

 

 حفلات فبراير الكويت 2024 هي سلسلة من الفعاليات والحفلات الموسيقية التي تقام سنويًا في الكويت خلال شهر فبراير، وتعتبر هذه الحفلات من أهم الأحداث الثقافية والترفيهية في البلاد، حيث تستقطب الآلاف من الجماهير وتضم مجموعة متنوعة من الفنانين المحليين والعالميين.

 

 وتشهد شوارع الكويت خلال فترة المهرجان انتشار لأعلام دولة الكويت واستمتاع المواطنين  بمشاهدة أجمل الاستعراضات الوطنية والترفيهية، وللذهاب إلى دور السينما والمسرح لمشاهدة أحدث الأفلام والمسرحيات التي ينتظر أبطالها تقديمها في هذه المناسبة.

مواد متعلقة

محمد حماقي برفقة ابنته الكبرى للمرة الأولى.. صورة

جيسون ديرولو يفتتح ألبومه الجديد بأغنية "سبايسي مارجريتا" مع مايكل بوبلي

موعد ليالي باليه كليوباتر في الأوبرا

كليب ياوفيّة لـ كاظم الساهر يكسر حاجز المليون مشاهدة

عمرو دياب| أسعار تذاكر حفل البحرين

أمسية غنائية لـ فريد الأطرش مع فرقة عبد الحليم نويرة

محمد منير ورامي صبري وشارموفرز| أسعار تذاكر الحفل الثلاثي وطريقة الحجز

إليسا| موعد طرح أحدث أغانيها "كلو وهم"
الجريدة الورقية