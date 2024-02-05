بالصور.. أسامة قابيل يحتفل بتوقيع كتابه "متشلش هم"

شهد معرض القاهرة الدولي، توقيع كتاب "متشلش هم" للكاتب أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، الصادر عن دار ليدرز للنشر والتوزيع، وسط حضور من رموز مختلفة من قطاعات دينية وتنفيذية ومجتمعية.



حضر الندوة الدكتور محمد حسين أستاذ الإدارة بجامعة لندن ، والدكتور أيمن زهري أستاذ دارسات الهجرة بالجامعة الأمريكية ، والدكتورة عبير عصام سيدة الأعمال ورئيس اتحاد الجمعيات الأهلية

أدارت الندوة الإعلامية نورهان عماد، و محمد عبدالرازق رئيس مجلس إدارة دار ليدرز للنشر والتوزيع.

يتناول كتاب "متشلش هم"، مناقشة الهموم التي تحاصر الإنسان فى رحلة حياته، ومكتوب باللهجة العامية المصرية، ليكون سهلا ويسير على الناس.

ويعتبر الكتاب خلاصة تجارب نفسية واجتماعية وروشتة علاجية شاملة لكل إنسان أرهقته الهموم، وحلول بسيطة وفق رؤية دينية اجتماعية ونفسية من خلال رسائل ربنا في القرآن الكريم وكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والدراسات العلمية.

يذكر أن الدكتور أسامة قابيل، هو محاضر ومدرب معتمد في العديد من الدول العربية، واستشاري العلاقات الإنسانية والأسرية، وعضو اتحاد المبدعين العرب، وعضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، وعضو اتحاد الإعلاميين العرب، ومقدم برامج دينية اجتماعية بالإذاعة والتليفزيون والفضائيات العربية، وعضو البرنامج الرئاسي لتدريب وتأهيل الشباب.

