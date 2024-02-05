عاجل
ظهرت رسميًا .. نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة المنوفية الترم الأول 2024 برقم الجلوس
الإثنين 05 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بالصور.. أسامة قابيل يحتفل بتوقيع كتابه "متشلش هم"

بوابة الوفد الإلكترونية

شهد معرض القاهرة الدولي، توقيع كتاب "متشلش هم" للكاتب  أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، الصادر عن دار ليدرز للنشر والتوزيع، وسط حضور من رموز مختلفة من قطاعات دينية وتنفيذية ومجتمعية.

txt

معرض القاهرة الدولي للكتاب يتخطى 4 ملايين زائر في 11 يومًا من انطلاقه

txt

البنوك تشارك فى معرض ديارنا بالتنسيق مع «التضامن الاجتماعى»


حضر الندوة  الدكتور محمد حسين أستاذ الإدارة بجامعة لندن ، والدكتور أيمن زهري أستاذ دارسات الهجرة بالجامعة الأمريكية ، والدكتورة عبير عصام سيدة الأعمال ورئيس اتحاد الجمعيات الأهلية
أدارت الندوة الإعلامية نورهان عماد، و محمد عبدالرازق رئيس مجلس إدارة دار ليدرز للنشر والتوزيع.

 

يتناول كتاب "متشلش هم"، مناقشة الهموم التي تحاصر الإنسان فى رحلة حياته، ومكتوب باللهجة العامية المصرية، ليكون سهلا ويسير على الناس.

 

ويعتبر الكتاب خلاصة تجارب نفسية واجتماعية وروشتة علاجية شاملة لكل إنسان أرهقته الهموم، وحلول بسيطة وفق رؤية دينية اجتماعية ونفسية من خلال رسائل ربنا في القرآن الكريم وكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والدراسات العلمية.

 

يذكر أن الدكتور أسامة قابيل، هو محاضر ومدرب معتمد في العديد من الدول العربية، واستشاري العلاقات الإنسانية والأسرية، وعضو اتحاد المبدعين العرب، وعضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، وعضو اتحاد الإعلاميين العرب، ومقدم برامج دينية اجتماعية بالإذاعة والتليفزيون والفضائيات العربية، وعضو البرنامج الرئاسي لتدريب وتأهيل الشباب.
 

مواد متعلقة

رواية "النرد الأحمر" تشارك في معرض الكتاب 2024

«ميدار» و«ماونتن فيو» يفتحان حساب بنكي ضامن «Escrow Account» لمشروع «ALIVA» فى مدينة مستقبل سيتى

معرض القاهرة للكتاب| "أشجار لا تظلل العاشقين".. رواية جديدة لـ نرمين نحمد الله

ما بين الحقيقة والخيال.. ديوان بسمة سروة بمعرض الكتاب

تكريم LG بجوائز الابتكار في معرض CES 2024

الكاتبة فكرية أحمد تهدي جائزة المثالية للبلشي و4 إعلاميين

هبة حمدان تشارك في معرض الكتاب بـ"أدب الفانتازيا" و"مقابلة مع السيد غراب"

عميد آثار القاهرة السابق يتسلم جائزة الدولة للتفوق فى العلوم الاجتماعية اليوم
الجريدة الورقية