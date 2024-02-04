البنوك تشارك فى معرض ديارنا بالتنسيق مع «التضامن الاجتماعى»

فى إطار الجهود التى يبذلها البنك المركزى المصرى بالشراكة مع العديد من الوزارات والجهات، بهدف تعزيز الشمول المالى ودعم التمكين الاقتصادى لكافة فئات المجتمع، تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى وعدد من بنوك القطاع المصرفى لتنظيم معرض ديارنا لأصحاب الحرف اليدوية المختلفة بمقار البنوك بما يمثل فرصة للترويج لمنتجات الشباب والعارضين، ويتيح لهم إمكانية الاستفادة من التيسيرات التى تقدمها البنوك مثل فتح حساب نشاط اقتصادى وتوفير نقاط بيع P.O.S لاستقبال المدفوعات، بالإضافة إلى الفرص التمويلية التى تتماشى مع متطلباتهم.

وقد شارك حوالى 111 عارضًا فى معارض «ديارنا» التى تم تنظيمها بمقار البنوك خلال العام الماضى 2023، ضمن فعاليات الشمول المالى التى يشرف عليها البنك المركزى المصرى والتى تتضمن أيضًا السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها والترويج لمنتجاتها خلال تلك الفعاليات بهدف الوصول إلى المناطق النائية والمهمشة التى تبعد عن المراكز الرئيسية والتى يقل فيها تواجد مقدمى الخدمات المالية المصرفية.

وصرح شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع الشمول المالى: «التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى يأتى فى إطار حرص البنك المركزى المصرى على تعزيز التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية لدعم رؤية الدولة لتحقيق الشمول المالى، ومساندة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتمكينهم اقتصاديًا بما يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، ويدفع نحو تحقيق التنمية المستدامة التى هى هدف أساسى لاستراتيجية رؤية مصر 2030».

ومن جانبها، صرحت الدكتورة مرفت صابرين مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعى: «معارض ديارنا التى تم تنظيمها بالبنوك المصرية خلال عام 2023 تمثل الدورة الثانية التى يتم إقامتها بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والبنك المركزى، بهدف دعم قطاع الحرف اليدوية والتراثية ومنتجات الأسر المنتجة، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتحقيق التنمية الاقتصادية والشمول المالى حيث تم استخراج نحو 11.5 مليون بطاقة ميزة للمستفيدين من برنامج الدعم النقدى، وأصحاب المعاشات، وذوى الهمم، والرائدات الاجتماعيات، بالإضافة إلى تبنى الوزارة مبادئ الشمول المالى للحاصلين على قروض الأسر المنتجة، والمشروعات متناهية الصغر».

وتمثل معارض ديارنا التى يتم تنظيمها بمقار البنوك حلقة فى سلسلة جهود البنك المركزى المصرى لتعزيز الشمول المالى، حيث أصدر البنك المركزى العديد من التعليمات الرقابية التى استهدفت تعزيز الشمول المالى والتيسير على شرائح العملاء المختلفة للتعامل مع القطاع المصرفى، ومن أهم هذه التعليمات السماح بفتح حساب «النشاط الاقتصادي» لأصحاب الحرف والمهن الحرة اعتمادًا على بطاقة الرقم القومى فقط، بما يساعد على التغلب على القيود التى كانت تعوق وصول شريحة كبيرة من الأفراد أصحاب المشاريع والحرف إلى الخدمات المالية الرسمية والاستفادة منها.