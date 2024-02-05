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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

الليلة الختامية غدًا .. مظاهر الاحتفال بمولد السيدة زينب يفوح بالمنطقة المحيطة

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

رغم قرار وزارة الأوقاف بإغلاق مسجدها، يتوافد ألاف المحبين للسيدة زينب رضى الله عنها للإحتفال بمولدها بمحيد مسجدها، فيما افترش المريدون الشوارع المحيطة، وأقيمت الساحات والحضرات بمقرات الطرق الصوفية على أن يختتم الاحتفال غدا  الثلاثاء "الليلة الختامية".

شوادر الحلوى

وحرص المحبون على إحياء مولد السيدة الزينب بإقامة شوادر الحلوى، وتوزيع الأطعمة، فيما إلتف الدراويش محيط المسجد، وكذا المحبين.

ويطلق المصريون على السيدة زينب «رئيسة الديوان»، وهى السيدة زينب ابنة الإمام على بن أبي طالب، رضى الله عنه.

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اغلاق مسجد السيدة زينب.. حزن آلاف المحبين لأم العواجز

وكان مسجد السيدة زينب والمنطقة المحيطة به شهدت توافد الآلاف لمدة أسبوع احتفالا بتلك الذكرى، وهو تراث ديني وشعبي على مر العصور والأجيال.

ويتم الاحتفال بمولدها يوم الثلاثاء الأخير من شهر رجب ويحتفل محبي آل البيت وأتباع الطرق الصوفية من جميع الأنحاء بمولد السيدة زينب، حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بمسجدها بمنطقة السيدة زينب.

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قرار جديد من النيابة بشأن انهيار عقار في السيدة زينب

وكان قد وصلت السيدة زينب إلى مصر في شعبان عام 61 هجرية، وخرج لاستقبالها جموع المسلمين وعلى رأسهم والي مصر الأموي مسلمة بن مخلد الأنصاري.

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