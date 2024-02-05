اغلاق مسجد السيدة زينب.. حزن آلاف المحبين لأم العواجز

أعلنت مديرية أوقاف القاهرة غلق مسجد السيدة زينب رضي الله عنها مؤقتاً نظراً لدخول أعمال التطوير مراحلها الأخيرة وكثافة العمل بالمسجد، وتمكين الجهة المنفذة من سرعة إنهاء أعمال التطوير الشامل للمسجد بكل ساحاته وملحقاته.

وزارة الأوقاف

وقالت وزارة الأوقاف: «نظرا لدخول أعمال التطوير بمسجد السيدة زينب- رضي الله عنها- مراحلها الأخيرة وكثافة العمل بالمسجد، فإن أوقاف القاهرة مضطرة إلى غلق المسجد مؤقتا لتمكين الجهة المنفذة من سرعة إنهاء أعمال التطوير الشامل للمسجد بكل ساحاته وملحقاته».

واختتمت الوزارة: «وسيتم هذا الغلق المؤقت بدءا من اليوم الخميس الموافق ١ فبراير ٢٠٢٤م، على أمل الانتهاء من عملية التطوير قبل حلول شهر رمضان المبارك».

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 17 مسجدا غدا الجمعة، منها ( 14 ) مسجدا جديدا أو إحلالا وتجديدا، و ( 3 ) مساجد صيانة وتطويرا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه ( 535 ) مسجدا منها ( 415 ) مسجدا جديدا أو إحلالا وتجديدا، و ( 120 ) مسجدا صيانة وتطويرا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 2 / 2 / 2024 م عدد ( 11557 ) مسجدا ، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارا و (906) ملايين جنيه.