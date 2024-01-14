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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

قرار جديد من النيابة بشأن انهيار عقار في السيدة زينب

انهيار عقار
انهيار عقار

أصدرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، قرارًا باستعجال تقرير اللجنة الهندسية بشأن معاينة انهيار جزئي لـ عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة السيدة زينب للكشف عن أسباب انهياره.

 

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وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها، كما أمرت باستدعاء مالك المنزل لسؤاله حول الواقعة.

 

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بوقوع انهيار داخل عقار بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إنقاذ وإسعاف، وبالفحص تبين انهيار جزئى بعقار قديم دون وقوع إصابات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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