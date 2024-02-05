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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

غدا.. أمير الكويت يتوجه إلى سلطنة عمان فى زيارة رسمية

الشيخ مشعل الأحمد
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

 

يتوجه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، غدا الثلاثاء، إلى سلطنة عمان، وذلك فى زيارة دولة رسمية.

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فبراير الكويت 2024| موعد حفل نبيل شعيل وفرقة ميامي

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أمير الكويت يزور سلطنة عمان الأربعاء في ثاني وجهة خارجية

يحضر أمير الكويت  خلال الزيارة - مع السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، حفل افتتاح (مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية) وذلك بعد غد الأربعاء بولاية (الدقم) العمانية.

ومن المقرر أن يرافق أمير الكويت خلال الزيارة وفد رسمي رفيع المستوى.

وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بحث مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها بما يخدم مصالحهما المُشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن أمير الكويت قام عقب وصوله لمدينة الرياض في زيارة رسمية للسعودية بزيارة خادم الحرمين الشريفين بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قصر العرقة بالعاصمة الرياض.

وحضر اللقاء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس بعثة الشرف.

ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية قلد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز تقديرا له وذلك في قصر اليمامة.

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