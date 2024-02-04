أمير الكويت يزور سلطنة عمان الأربعاء في ثاني وجهة خارجية

في ثاني زيارة خارجية له بعد السعودية منذ توليه الحكم منتصف ديسمبر الماضي، يزور أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد سلطنة عمان الأربعاء المقبل، حيث يشارك خلال الزيارة، برفقة سلطن عمان السلطان هيثم بن طارق، بافتتاح مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية.

ومن المنتظر أن يتم خلال الزيارة أيضاً بحث عدد من المجالات والجوانب ذات الاهتمام المشترك بما يحقّقُ تطلّعات وآمال البلدين لمستقبل أكثر رخاء.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين الكويت وسلطنة عُمان ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغ في 2019 نحو 300 مليون دولار، ليصل بنهاية نوفمبر 2023 إلى أكثر من ملياري دولار، وفق بيانات رسمية عمانية.

كما بلغ حجم استثمارات القطاع الخاص الكويتي في سلطنة عُمان بنهاية الربع الثالث من عام 2023 نحو 922.3 مليون ريال عُماني.

والثلاثاء الماضي، أجرى أمير الكويت زيارته الخارجية الأولى منذ توليه منصبه في 16 ديسمبر الماضي، إلى السعودية، حيث أجرى خلال الزيارة محادثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حول العلاقات بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة.