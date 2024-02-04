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الأحد 04 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

طقس السعودية شديد شمالاً صباح الإثنين.. وفرص محدودة للأمطار

بوابة الوفد الإلكترونية

يبحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن حالة الطقس في المملكة العربية السعودية، حيث كشفت الأرصاد السعودية، عن أنه من المُتوقع أن يبقى الطقس يوم الاثنين شديد البرودة خاصة مع ساعات الصباح على شمال المملكة.

وستكون درجات حرارة تكون أقل من 5 درجات مئوية في الجوف وتبوك والحدود الشمالية وأجزاء من مرتفعات شمال منطقة المدينة المنورة. 

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 حالة الطقس في باقي المناطق السعودية

وبالنسبة لحالة الطقس في باقي المناطق فيكون الطقس بارداً إلى بارد نسبياً على وسط وشرق المملكة باستثناء مناطق تهامة جنوب غرب وغرب المملكة بحيث يكون الطقس بها دافئاً بوجه عام. 

كما تشير آخر مخرجات أنظمة المُحاكاة الحاسوبية، إلى وجود احتمالية ضعيفة نسبياً لتشكل كميات من السحب وهطول زخات متفرقة ومحلية من الأمطار على أجزاء من جنوب غرب المملكة بشكل محلي ومحدود.

بينما تكون الرياح معتدلة السرعة بشكل عام، وبالنسبة لطقس الليل، يكون الطقس بارداً بوجه عام، ومعتدلاً في سواحل البحر الأحمر بينما يكون شديد البرودة في أجزاء من شمال المملكة . 

ويكون الطقس ليلا بارد إلى شديد البرودة في بعض المناطق الشمالية، وتكون الرياح معتدلة إلى خفيفة السرعة بوجه عام.

الجريدة الورقية