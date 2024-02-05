عمرو الجنايني : مجلس الجبلاية بالكامل مسئول عن عقد فيتوريا

أكد عمرو الجنايني رئيس إتحاد الكرة الأسبق أن هناك علامات استفهام بسبب طريقة التعامل مع مدربي المنتخبات الوطنية، وأنه لا يوجد معيار لحساب المدربين وتحديد مصيرهم.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc : أحياناً تشعر أن هناك كبش فداء لأمور أخرى .. نتائج الكابتن حسام البدري كانت جيدة ونفس الأمر مع الكابتن ايهاب جلال.. حازم امام يواجه انتقادات كبيرة بسبب روي فيتوريا.

وأضاف: المسئولية ليست قاصرة على شخص واحد وتم تسليم حازم إمام.. المجلس بالكامل هو من اعتمد عقد فيتوريا ومنحه أكثر من ٢٠٠ ألف يورو، والتعاقد مع كيروش كان موفقا للغاية.