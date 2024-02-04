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الأحد 04 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رسميًا.. الزمالك يعلن غلق ملف الصفقات الشتوية

أحمد سالم المتحدث
أحمد سالم المتحدث الرسمي للزمالك

أعلن نادي الزمالك غلق ملف الانتقالات الشتوية في الوقت الحالي وعدم ضم المزيد من الصفقات خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وقال أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك في تصريحات لقناة النادي أنه أغلق ملف الانتدابات الجديدة ولن يقوم بضم أي لاعب.

وأوضح أن التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية جاء بناء على دراسة الاحتياجات الفنية للفريق.

وأكمل أنه لا يمكن أن يتم عقد أي صفقات بعد التعاقد مع المدير الفني الجديد دون الحصول على موافقته.

وأتم أن جوزيه جوميز من انصار القائمة المختصرة لا يحبذ فكرة تواجد عدد أكثر من اللازم في التدريبات.

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