اقرأ غدًا بالوفد.. الجنيه يسترد عافيته أمام الدولار

تنشر جريدة الوفد الورقية في عددها الصادر، غدًا الإثنين، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "الجنيه يسترد عافيته أمام الدولار".

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

ـ الأسواق تترقب تراجع أسعار السلع.. ورهان على “حماية المستهلك”

ـ د. وجدي زين الدين يكتب: التحديات خطيرة ومصر لن تسقط

ـ اتفاق مصري - فرنسي على منع اتساع الصراع بالمنطقة

ـ حل الدولتين ضرورة لتسوية القضية الفلسطينية وعودة الأمن والاستقرار

ـ “السيسي” يستعرض جهود مصر لوقف الحرب الإسرائيلية

ـ الرئيس يطلع على مشروعات قوانين الأسرة

ـ مستشفيات غزة تحولت إلى مقابر

ـ لا رفع لأسعار المنتجات البترولية

ـ الطيران الأمريكي والبريطاني يشن 48 جوية على عشرات الأهداف في اليمن