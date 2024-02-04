اقرأ غدًا بالوفد.. الجنيه يسترد عافيته أمام الدولار
تنشر جريدة الوفد الورقية في عددها الصادر، غدًا الإثنين، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "الجنيه يسترد عافيته أمام الدولار".
ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
ـ الأسواق تترقب تراجع أسعار السلع.. ورهان على “حماية المستهلك”
ـ د. وجدي زين الدين يكتب: التحديات خطيرة ومصر لن تسقط
ـ اتفاق مصري - فرنسي على منع اتساع الصراع بالمنطقة
ـ حل الدولتين ضرورة لتسوية القضية الفلسطينية وعودة الأمن والاستقرار
ـ “السيسي” يستعرض جهود مصر لوقف الحرب الإسرائيلية
ـ الرئيس يطلع على مشروعات قوانين الأسرة
ـ مستشفيات غزة تحولت إلى مقابر
ـ لا رفع لأسعار المنتجات البترولية
ـ الطيران الأمريكي والبريطاني يشن 48 جوية على عشرات الأهداف في اليمن