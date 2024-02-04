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الأحد 04 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. الجنيه يسترد عافيته أمام الدولار

اقرا بالوفد
اقرا بالوفد

 تنشر جريدة الوفد الورقية في عددها الصادر، غدًا الإثنين، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "الجنيه يسترد عافيته أمام الدولار".

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

ـ الأسواق تترقب تراجع أسعار السلع.. ورهان على “حماية المستهلك”

ـ د. وجدي زين الدين يكتب: التحديات خطيرة ومصر لن تسقط

ـ اتفاق مصري - فرنسي على منع اتساع الصراع بالمنطقة

ـ حل الدولتين ضرورة لتسوية القضية الفلسطينية وعودة الأمن والاستقرار

ـ “السيسي” يستعرض جهود مصر لوقف الحرب الإسرائيلية

ـ الرئيس يطلع على مشروعات قوانين الأسرة

ـ مستشفيات غزة تحولت إلى مقابر 

ـ لا رفع لأسعار المنتجات البترولية

ـ الطيران الأمريكي والبريطاني يشن 48 جوية على عشرات الأهداف في اليمن

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