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الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

10 ورش تديبية بمسرح الجنوب فى قنا

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت إدارة 10 ورش تديبية بمسرح الجنوب فى قنا برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري رئيس اتحاد المسحيين الافارقة، عن إقامة 10 ورش تدريبية خلال الدورة االثامنة  من المهرجان والمقامة فى محافظة قنا خلال الفترة من 1 إلى 6 مارس المقبل برعاية  وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة إيزيس للاستشارات الهندسية والجمعية التعاونية للبناء والاسكان لاهالى مركز قفط  وجراند هوتيل  ومدينة دريمز ومؤسسة رديك مصر للتنمية  ودار حابى للنشر وجمعية انا المصرى بقنا وصندوق التنمية الثقافية .
قال الكاتب بكرى عبد الحميد مدير المهرجان،  ان الورش التدريبية هى ورشة التمثيل للمخرج أحمد السيد، التأليف باستخدام التراث للكاتب  بكرى عبد الحميد، الديكور  د. عايدة علام، الإضاءة  للمهندس أبو بكر الشريف، الدراما والمسرح للمخرج الإسباني باتى دومينيك، صناعة العرائس للفنان  احمد ابو طالب، المكياج  للفنانة الجزائرية حكيمة جلايلي، ورشة الموسيقى والغناء المسرحي للموسيقار محمد مصطفى، ورشة التصوير المسرحى   للمصور الصحفى   حسن عمار، ورشة تعليم اداء وتحريك العرائس الماريونت للفنانة  إيمان فتوح.

الجريدة الورقية