كورال جامعة عين شمس يشارك في احتفالات أعياد الشرطة

توالت مشاركات قطاع التعليم والطلاب في جامعة عين شمس بمواهب طلابها المتميزين في احتفالات أجهزة الدولة بعيد الشرطة الثاني والسبعون.

وشارك فريق كورال هارموني عربي بقطاع التعليم والطلاب في جامعة عين شمس باحتفال مديرية أمن القاهرة بعيد الشرطة الثاني والسبعون، تقديرا وعرفانا بدور رجال الشرطة المصرية المخلصين وتضحياتهم في الحفاظ علي أمن واستقرار الوطن. واعترافا بالجميل لشهدائهم وذويهم.

وتأتي مشاركة كورال هارموني عربي بالاحتفالية تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة واشراف وتنسيق إداري إبراهيم سعيد حمزة الأمين المساعد لقطاع تعليم الطلاب.

حرص جامعة عين شمس على مشاركة الدولة المصرية احتفالاتها

كورال جامعة عين شمس

ويأتي ذلك انطلاقا من حرص جامعة عين شمس على مشاركة الدولة المصرية وأجهزتها في كافة احتفالاتها.

وقدم كورال هارموني عربي بقيادة المايسترو محمود وحيد مجموعة مميزة من الاغاني الوطنية التي نالت اعجاب واستحسان جميع الحاضرين من قيادات مديرية أمن القاهرة والشرطة الحاضرين بالحفل.

شارك في الإعداد للحفل طارق أحمد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ، ومصطفي عيسي مدير إدارة النشاط الفني.

كورال جامعة عين شمس في احتفالية عيد الشرطة