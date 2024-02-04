مؤتمر طب الطوارئ: فريق لاستقبال الحوادث على مدار 24 ساعة

انطلاقاً من استراتيجية الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ودورها الرائد فى تطبيق المحاور الثلاثة المحققة لأهدافها: «البحث العلمى، التدريب, الرعاية الطبية»، وهو ما تمثل فى تطوير أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات والمعاهد التابعة للهيئة، وكذلك تطوير نظام العمل بالكامل وتكثيف الدورات التدريبية والدبلومات والبروتوكولات وورش العمل الخاصة بالطوارئ والرعاية المركزة، بحضور أطباء من مختلف التخصصات الطبية المختلفة من الجامعات المصرية.

عقدت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية المؤتمر العلمى السنوى لطب الطوارئ وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان وعرض المؤتمر 200 محاضرة علمية وورش عمل متخصصة وبرامج تدريبية بنظام الساعات المعتمدة.

صرح الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة، بأن اختيار طب الطوارئ ليكون محوراً للمؤتمر هذا العام يأتى تأكيداً لفكر الهيئة فى هذه المرحلة الهامة، وتطويراً لشتى مناحى العمل بكافة الأقسام الطبية بمستشفيات ومعاهد الهيئة.

وأضاف رئيس الهيئة أنه سيُعقد بالمؤتمر هذا العام أكثر من 200 محاضرة علمية تبلور الفكر الخاص بالمؤتمر حول طب الطوارئ نظرياً وعملياً، ويشمل العديد من ورش العمل والكورسات الخاصة بمناظير الجهاز الهضمى، والأطفال المبتسرين والحضانات، وجراحات القلب بالتعاون مع جمعية القلب الأمريكية، وجراحات المخ والأعصاب، وشارك فى المؤتمر هذا العام نخبة متميزة من الأساتذة والاستشاريين بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية فى مختلف التخصصات، مثل الأشعة، والأمراض الباطنة، والجراحة، والتخدير، والرعاية الحرجة.

وأكد أن المؤتمر يأتى تتويجاً لجهود الهيئة وإسهاماتها خلال عام 2023 والأعوام السابقة، كما تم حشد كل الخبرات والإمكانات لإنجاح المؤتمر بمشاركة الأطباء من مختلف التخصصات والتمريض وكذلك الإداريون، وتدشيناً لمؤتمر تعقده الهيئة سنوياً يرتكز حول طب الطوارئ.

وأضاف الدكتور عماد سعيد، أستاذ جراحة الوجه والفكين والجمجمة بكلية الطب جامعة القاهرة: المؤتمر يناقش طب الطوارئ فى مصر وتعميمه فى وزارة الصحة بحيث يكون هناك فريق متكامل يقابل أى مريض أو أى حوادث جماعية تحدث يستقبله فريق معين فى طب وجراحة الطوارئ والمستشفيات كلها ستعمم نظاماً واحداً، بحيث إن المريض فى محافظة قنا مثل المريض الذى يتلقى الرعاية الصحية فى مستشفيات القاهرة والإسكندرية

هذه الخدمة والفريق يكون متواجداً طوال الـ24 ساعة يستقبل مرضى الحوادث أو مصابى الحوادث فى مصر كلها وأهم ما يميز مؤتمر هذا العام أن الفرق المختلفة فى طب الطوارئ من الأفرع المختلفة من «الجراحة العامة، المخ والأعصاب، جراحة الوجه والفكين والجمجمة، جراحة الصدرية وغيرها» وكل عضو من هذه الفرق سيكون متواجداً يستقبل الحوادث المختلفة.

وأوضح الدكتور محمد صلاح الدين زعتر، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية سابقاً أن هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية هى الذراع التعليمية والتدريبية لوزارة الصحة وكل الأطباء الذين يعملون بها مثل كادر الجامعة وهم أطباء على مستوى عال من التعليم والتدريب وبالتالى هم مؤهلون لتدريب وتعليم أطباء وزارة الصحة فى التخصصات المختلفة واخترنا مؤتمر هذا العام عن الطوارئ لأنها أهم حاجة يقابلها المريض فى حياته سواء فى «حادثة – حالة طارئة – أزمة قلبية وغيرها» ومثل هذه الحالات التعامل فيها يكون خلال دقائق ولكى تصل إلى هذا المستوى لا بد من تدريب الطبيب جيداً فى كل استقبال وطوارئ المستشفيات العامة حتى يكون قادراً على التعامل مع هذه الحالات ولا بد من تدريبه وتعليمه باستمرار وهو هدف المؤتمر أن يكون شباب الأطباء على علم باستمرار بكل جديد فى مجال طب الطوارئ حتى يستطيعوا التعامل مع الحالات فى المستشفيات وهذا دور الهيئة وأقمنا المؤتمر لكى نأخذ خبرات كل الأساتذة والاستشاريين فى التخصصات المختلفة وتعليمها للأجيال الجديدة فى مجال الطوارئ والحوادث؛ لأنها حالات تهدد الحياة.